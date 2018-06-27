İzmir'de hırsızlık anı güvenlik kamerasında

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir alışveriş bir müşterinin düşürdüğü cüzdanı başka bir müşterinin alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, F.Y. (40), cüzdanının çalındığı gerekçesiyle polise başvurdu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler F.Y'nin cüzdanını Hatay semtindeki bir alışveriş merkezinde düşürdüğünü tespit etti.

F.Y'nin düşürdüğü cüzdanı alışveriş merkezindeki bir müşterinin aldığını belirleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında iş yerinden çıkmak üzere olan F.Y'nin çantasını düzeltmek isterken cüzdanını düşürdüğü görülüyor.

Görüntüde F.Y. dışarı çıkarken, kasanın önünde kuyrukta bekleyen bir başka müşterinin kimse farketmeden cüzdanı alma anı yer alıyor.

