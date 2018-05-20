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İzmir'de 'huzurevi aşıkları' nikah masasına oturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 10:14 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde tanışan ve birbirlerine aşık olan Nazmi Andaç (76) ile Hasibe Önder (69), düzenlenen renkli nikah töreniyle evlendi.

İzmir'de 'huzurevi aşıkları' nikah masasına oturdu

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde tanışan ve birbirlerine aşık olan Nazmi Andaç (76) ile Hasibe Önder (69), düzenlenen renkli nikah töreniyle evlendi.
Büyükşehir Belediyesi'nin Buca'da kurduğu Sosyal Yaşam Kampüsü'nde sıra dışı bir gün yaşandı. Yıllardır Gürçeşme'de hizmet verdikten sonra Sosyal Yaşam Kampüsü'ndeki yeni binasına taşınan huzurevinin sakinleri, burada tanışarak birbirini seven 69 yaşındaki Hasibe Önder ile 76 yaşındaki Nazmi Andaç'ın mutluluğuna tanıklık etti. İzmir'de ikinci baharlarını yaşayan çiftin nikah töreni, huzurevinde kalan yaşlılar ile personele, kolay kolay unutamayacakları bir gün yaşattı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde sabah saatlerinden itibaren tatlı bir telaş vardı. Gelin Hasibe Önder, huzurevindeki kuaförde saçlarını ve makyajını yaptırdı. Damat Nazmi Andaç ise damat tıraşı oldu. Gelin ile damat düğüne hazırlanırken, gelinin arkadaşları da en güzel kıyafetlerini giyip süslenerek nikaha hazırlandı. Bu arada gelinin ayakkabısının altına isimlerini yazmak isteyen huzurevinin genç kadınları da sıraya girdi. Gelinin nikah çiçeğini kapmak isteyenler arasında ise kıyasıya bir mücadele vardı.
İLK DANS ŞARKISI 'BANA ELLERİNİ VER'
Huzurevinin balo salonunda kıyılan nikahın şahitliğini İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan ile Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Hülya Arkon yaptı. 6 ay boyunca Hasibe Önder'i evliliğe ikna etmek için peşinden koştuğunu söyleyen Nazmi Andaç, nikahı kıyılırken göz yaşlarını tutamadı. Gelin daha sonra bir nikah geleneğini yerine getirerek damadın ayağına bastı. Özdemir Erdoğan'ın 'Bana Ellerini Ver' şarkısı eşliğinde ilk danslarını yapan çift, ardından düğün pastasını keserek birbirlerine ikram etti.
ONLAR ERDİ MURADINA
9 yıldır huzurevinde kaldığını belirten 3 çocuk babası Nazmi Andaç, 10 ay önce huzurevine yerleşen Hasibe Hanım'ı görüp çok beğendiğini belirterek, "Görür görmez aşık oldum. Onunla mutlu olacağımı düşündüm. Eşim 3 yıl önce vefat etti. Ancak ben aile ortamını çok seviyorum. Yalnız yaşamak istemiyorum. Hasibe Hanım'a evlenme teklif ettim. Önce kabul etmedi. 6 ay boyunca peşinden koşturdum. Araya huzurevinden arkadaşlarımı soktum. Sonrasında kabul etti. Çok mutluyum. Kendimi ikinci bahar yaşıyormuş gibi hissediyorum" diye konuştu.
'HUZUREVİNDE EVLENMEK HİÇ AKLIMA GELMEZDİ'
45 yıl boyunca evli kalan, 4 çocuğu ve 7 torunu olan Hasibe Önder ise iki yıl önce eşini kaybettiğini belirterek şunları söyledi:
"Eşimin vefatından sonra huzurevinde yaşamaya karar verdim. 4 evlat büyüttüm. Çok yorgundum. Nazmi Bey çok ısrar etti. Ben evlenmeyi hiç düşünmüyordum. Daha sonra ikna oldum. Mutlu olacağımı düşündüm. Artık bu yaştan sonra güzel günlerim olsun istiyorum. İkinci baharı yaşamak istiyorum. Huzurevinde evleneceğim hiç aklıma gelmezdi. Benim için de sürpriz oldu."
Balayına gitmeyi planlayan çift, evlilik hayatlarını yine çok mutlu oldukları İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'nde sürdüreceklerini belirtti. Çiftin nikah şahidi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, "Burada yaşayan huzurevi sakinleri arasında böyle bir evliliğe sebep olmaktan dolayı mutluyuz. Yeni çifte mutluluk diliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de 'huzurevi aşıkları' nikah masasına oturduİzmir'de 'huzurevi aşıkları' nikah masasına oturduİzmir'de 'huzurevi aşıkları' nikah masasına oturduİzmir'de 'huzurevi aşıkları' nikah masasına oturdu

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