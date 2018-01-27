İzmir'de ikizlerin hayatını kaybettiği trafik kazası

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden ikiz kardeşlerin cenazeleri toprağa verildi.

Dün gece Bayındır ilçesinden Ödemiş yönüne giden 35 KS 630 plakalı panelvanın, Çatal kavşağında Özkan T. (32) yönetimindeki 25 SF 062 plakalı otomobille çarpıştığı ve 6 kişinin de yaralandığı kazada hayatını kaybeden ikiz kardeşler Kenan ve Ferhat Gencer 'in (34) cenazeleri, Ödemiş'e bağlı Türkmen Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

İkizlerin babası Mehmet ile annesi Ömürşen Gencer, eşleri, kardeşleri ve diğer yakınları tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü.

Biri iki diğeri bir yıl önce evlenen ikizlerin eşleri, büyük acı yaşadı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem taziye evine gelerek Gencer ailesine başsağlığı diledi.

Babaevinde helallik alınmasının ardından Gencer kardeşlerin naaşları Köseler Mahallesi Camisi'ne götürüldü. Cenazeler, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Köseler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- "Allah beraber yarattı beraber aldı"

İkizlerin ağabeyi Murat Gencer, kardeşlerinin hiç ayrılmadığını belirterek "Allah beraber yarattı beraber aldı. Okula beraber gittiler askere beraber gittiler. İkisi de evliydi. Yeni evlendiler. Daha bir sene olmadı, süt ürünleri üzerine ortak olarak yeni iş yeri açtılar. Dün gece İzmir'den mal alıp geliyorlardı.” dedi.

Öte yandan aynı kazada başından yaralanan ve ikiz kardeşlere ait mandırada çalışan Hakan Çarpan (22) ise olay anını hatırlamadığını söyledi.

(AA)