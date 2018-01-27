HABER

İzmir'de ikizlerin hayatını kaybettiği trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 18:03 | Son Güncelleme 30 dakika önce

- Tire ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişinin de yaralandığı kazada hayatını kaybeden ikiz kardeşler, Ödemiş'te son yolculuklarına uğurlandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden ikiz kardeşlerin cenazeleri toprağa verildi.

Dün gece Bayındır ilçesinden Ödemiş yönüne giden 35 KS 630 plakalı panelvanın, Çatal kavşağında Özkan T. (32) yönetimindeki 25 SF 062 plakalı otomobille çarpıştığı ve 6 kişinin de yaralandığı kazada hayatını kaybeden ikiz kardeşler Kenan ve Ferhat Gencer 'in (34) cenazeleri, Ödemiş'e bağlı Türkmen Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

İkizlerin babası Mehmet ile annesi Ömürşen Gencer, eşleri, kardeşleri ve diğer yakınları tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü.

Biri iki diğeri bir yıl önce evlenen ikizlerin eşleri, büyük acı yaşadı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem taziye evine gelerek Gencer ailesine başsağlığı diledi.

Babaevinde helallik alınmasının ardından Gencer kardeşlerin naaşları Köseler Mahallesi Camisi'ne götürüldü. Cenazeler, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Köseler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- "Allah beraber yarattı beraber aldı"

İkizlerin ağabeyi Murat Gencer, kardeşlerinin hiç ayrılmadığını belirterek "Allah beraber yarattı beraber aldı. Okula beraber gittiler askere beraber gittiler. İkisi de evliydi. Yeni evlendiler. Daha bir sene olmadı, süt ürünleri üzerine ortak olarak yeni iş yeri açtılar. Dün gece İzmir'den mal alıp geliyorlardı.” dedi.

Öte yandan aynı kazada başından yaralanan ve ikiz kardeşlere ait mandırada çalışan Hakan Çarpan (22) ise olay anını hatırlamadığını söyledi.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Cemaati şoke eden olayla ilgili bomba yorum

Cemaati şoke eden olayla ilgili bomba yorum

ABD IŞİD'i vurayım derken Irak askeri vurdu!

ABD IŞİD'i vurayım derken Irak askeri vurdu!

Üniversiteli kızlara korkunç tuzak!

Üniversiteli kızlara korkunç tuzak!

Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

AK Partili eski vekilden çok ağır sözler!

AK Partili eski vekilden çok ağır sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PYD 'Afrin'de Türk helikopteri düşürdük' demişti! Açıklama geldi

PYD 'Afrin'de Türk helikopteri düşürdük' demişti! Açıklama geldi

Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü

Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yakalanan terörist böyle ağladı! 'Beni Türk askerine verin'

Yakalanan terörist böyle ağladı! 'Beni Türk askerine verin'

TBMM Başkanı Kahraman Mardin'de

TBMM Başkanı Kahraman Mardin'de

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.