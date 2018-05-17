İzmir'de inşaattan düşen işçi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yamanlar Mahallesi 7354/14 Sokak'ta bir inşaatın 4. katında tuğla ören Hasan Kocabaş (62), dengesini kaybederek zemine düştü.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kocabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Kocabaş'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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