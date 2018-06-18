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İzmir'de intern hekime şiddet

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 14:07 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Ege Üniversitesi Hastanesi acil servisinde tedavi gören bir hastanın yakını, nöbetçi intern (stajyer) hekim Mehmet Poslu'yu hastasıyla ilgilenmediği gerekçesiyle darp etti.

İzmir'de intern hekime şiddet

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Ege Üniversitesi Hastanesi acil servisinde tedavi gören bir hastanın yakını, nöbetçi intern (stajyer) hekim Mehmet Poslu'yu hastasıyla ilgilenmediği gerekçesiyle darp etti. Genç hekimin meslektaşları, olayın meydana geldiği acil servis önünde toplanarak saldırıyı protesto etti.
Olay, geçen Cuma gecesi, Ege Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Bir hasta yakını, nöbetçi intern hekim Mehmet Poslu'ya, hastasıyla ilgilenmediği gerekçesiyle önce küfür etti. Hasta yakını, ardından da Poslu'ya saldırıp, iddiaya göre boğazını sıktı. Hastane güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle saldırgan uzaklaştırıldı. Olay sonrası Mehmet Poslu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
İzmir Tabip Odası üyeleri ile intern hekimlerin de aralarında olduğu 50 kişi, bugün saat 12.30'da acil servis önünde saldırıyı protesto etmek için toplandı. Prof. Dr. Funda Obuz, hekimler adına okuduğu basın açıklamasında, sağlıkta yaşanan şiddet olaylarının, toplumda şiddeti besleyen zeminin de bir yansıması olduğuna dikkat çekerek, "Toplumsal barış, eşitlik ve adaletin sağlanması, hoşgörü ortamının yaratılması her alanda olduğu gibi sağlıkta da şiddeti önleyecektir. Şiddeti öven, olağanlaştıran, şiddete özendiren yayınlar kaldırılmalı, eğitim müfredatları değiştirilmeli, şiddetin bir suç olduğu gösterilmelidir" dedi. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti artıran unsurlardan birinin de şiddeti uygulayan kişilerin cezalandırılmayacakları ya da önemsenecek bir yaptırımla karşılaşmayacakları düşüncesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Obuz, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesi yerleştirilmeli ve kamu sağlığını bozduğu için de suçu işleyen kişinin ayrıca cezalandırılması, önleyicilik açısından önemli bir adım olacaktır. Sağlık hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi ancak ve ancak güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarıyla mümkündür" diye konuştu.
Hekimler, okunan basın açıklamasının ardından dağıldı.

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