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İzmir'de iş güvenliği tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 12:48 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü nedeniyle, iş kazasında kurtarma tatbikatı düzenlendi.

İzmir'de iş güvenliği tatbikatı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü nedeniyle, iş kazasında kurtarma tatbikatı düzenlendi.
İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü nedeniyle, Gündoğdu Meydanı'nda iş kazasında kurtarma tatbikatı yaptı. Sabah saatlerinde başlayan etkinlikte, iskele üzerinde güvenli çalışma, yüksekte çalışan personelin kurtarılması ve yol üzerinde çalışan işçilerin güvenliği ile ilgili eğitimler verildi.
Tatbikat öncesi basın açıklaması yapan İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Gürkan Erdoğan, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'nden alınan iş güvenliği uzmanlığı sertifikalarının hükümsüz bırakıldığını belirterek, "İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı eğitimleri özel eğitim kurumlarına bırakılmış ve birkaç yıl içerisinde uzman sayısı 100 bini aşmıştır. İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında asıl sorumluluk işverende olmasına rağmen her iş kazasından sonra genelde işyerinde işverenden ücret alarak çalışan uzmanlar suçlanmaktadır" dedi.
İş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi için işyerlerinde ekseni insan ve emek olan çağdaş bir yapı oluşturulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Önce insana değer ve saygı, sağlık, işçi güvenliği, sonra iş anlayışı yerleştirilmelidir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili ulusal politikaların oluşturulmasıyla, çalışanlar ile işveren arasında, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda duyarlılık ve bilinç, toplumsal kültürün oluşturulması sağlanmalı ve özendirilmelidir" diye konuştu.
Açıklamanın ardından yüksekte güvenli çalışma uzmanı Halim Uzun, işçilerin sağlıklarını tehlikeye atan hatalı halat tercihlerinin yaygın olduğunu belirterek, kullanmaları gereken 'şok emici' destekli halatları gösterdi. Kamuran Sürer ise, yol üzerinde çalışan işçilerin güvenli çalışmasıyla ilgili püf noktaları aktararak, bu konuda geliştirilen ürünleri tanıttı.

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