İzmir'de iş kazası: 1 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde kamyona yüklemeye çalıştığı demir kalıplarının altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10008 Sokak'ta makine imalat ve montajı yapılan bir fabrikada çalışan Ali Dağaşan (54), kamyona demir kalıp yüklemeye başladı.

Dağaşan, demirleri eliyle düzeltmeye çalışırken kasadan kayan kalıpların altında kaldı.

AKS 110 ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Dağaşan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçinin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

