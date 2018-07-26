İzmir'de iş kazası: 5 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen iş kazasında 5 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aliağa-Yeni Foça Karayolu'nda faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında, kırılan elektrotları vince bağlamak isteyen işçilerin üzerine henüz belirlenemeyen bir nedenle eriyik haldeki demir sıçradı.

Olayda 5 işçi yaralandı.

Yaralı işçiler, ambulanslarla İzmir'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

