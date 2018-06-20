İzmir'de izinsiz gösteride bir kişinin ölümüne ilişkin dava

Sanık avukatları ise bu suçun işlendiğine ilişkin somut herhangi bir delilin olmadığını iddia ederek müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

İddia makamı, sanıklar Reşit Aktaş, Kubilay Aktaş ve Murat Keskin'in "Olası kasttan insan öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesini talep ederken, sanık Suat D'nin ise üzerine atılı suçlardan beraatine karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

İZMİR (AA) - İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'ın Kobani'ye (Ayn el Arap) saldırısı sonrasında düzenlenen izinsiz gösterilerde silahla yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Ekrem Kaceroğlu'nun ölümüne neden oldukları öne sürülen sanıklardan 3'üne 17,5 yıl ila 19 yıl 2 ay hapis cezaları verildi.

Suat D. hakkında ise beraat kararı veren heyet, mahkumiyet alan tutuksuz sanıkların tutuklanması yönünde yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.

Duruşma sonrasında açıklama yapan Kubilay Aktaş ve Keskin'in avukatı Tolga Turgut, kararı temyiz edeceklerini belirtti.

- Olay

Bornova'nın Doğanlar semtinde 7 Ekim 2014'te DEAŞ'ın Kobani'ye saldırısı sonrası düzenlenen gösterilerde nereden ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan kurşunla yaralanan Ekrem Kaceroğlu (38), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaceroğlu'nun ölümü sonrasında TOMA görüntülerine istinaden Reşit ve Kubilay Aktaş kardeşler ile akrabaları Suat D. ve Murat Keskin hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede, Kaceroğlu'na isabet eden mermilerin Reşit A. ve Suat D'nin silahından çıktığı yönünde bir sonuca ulaşılamadığı ancak 2 sanığın maktulün bulunduğu yöne ateş ettikleri vurgulanmıştı. Kubilay Aktaş ve Murat Keskin'in de yerde ağır yaralı yatan Kaceroğlu'na, ölebileceğini öngörmelerine rağmen tekme ve sopayla vurmak suretiyle ölüme sebebiyet verdikleri iddia edilmişti.

