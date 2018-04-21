İzmir'de jandarmadan yeni nesil teknoloji ile yaza hazırlık

Taylan YILDIRIM, Tekin GÜRBULAK İZMİR (DHA) İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz ayları öncesinde teknolojiyi de kullanarak denetimler yaptı. Denetimlerde ekipler, plaka, kimlik ve ehliyetlere baktıklarında kolaylıkla kontrol edilen, kişinin herhangi bir suçtan aranıp aranmadığını gösteren 'Tak bul' ve 'barkot' sistemini de kullandı. Jandarma yetkilileri bu sistem sayesinde, denetimlerin hem hızlı yapıldığını hem de kişinin herhangi bir suçtan aranıp aranmadığının kolaylıkla belirlendiğini söyledi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ildeki muhtemel terör olayları ve buna bağlı olarak meydana gelen can ve mal kayıplarının önüne geçmek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek için, yaz ayları öncesinde denetim yaptı. Denetimlerde jandarma ekipleri, daha önce kullanılmaya başlanan 'Tak bul' sisteminin yanı sıra yeni nesil başka bir teknolojiyi de kullandı.Yeni nesil barkod kimlik okuma sistemini kullanan ekipler, denetimlerini kısa sürede gerçekleştirdi. Jandarma yetkilileri bu sistem sayesinde, denetimlerin hem hızlı yapıldığını hem de kişinin herhangi bir suçtan aranıp aranmadığının kolaylıkla belirlendiğini söyledi. SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR Jandarmanın kullandığı barkot okuma sisteminde, yeni çipli kimlikler kolayca kontol edilebiliyor. Tak bul sisteminde ise, araç plakaları ile vatandaşların sürücü belgesi ve kimlik kartları tak bul gözlük sayesinde 1-2 saniye gibi kısa bir süre içerisinde sorgulanabiliyor, herhangi bir kaydı bulunan şahıs ve araçlar hakkında gerekli işlemler başlatılıyor. Ayrıca mobil plaka tanıma sistemi sayesinde aracın kayıp, çalıntı, yakalamalı, haciz ihbarlı olup olmadığı gibi tüm bilgileri kontrol edilerek arama noktasında bulunan jandarma ekiplerine bildiriliyor.