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İzmir'de kaçak içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 18:37 | Son Güncelleme

İzmir'de kaçak içki operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1,5 ton kaçak rakı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki imalatına yönelik yaptıkları çalışma sonucunda, Çatlı Mahalesi'ndeki bir çiftlikte kaçak içki üretildiği bilgisine ulaştı.

F.T'ye ait çiftliğe operasyon düzenleyen ekipler, satışa hazır halde yaklaşık 1,5 ton kaçak rakı, bandroller, doluma hazır 3 bin adet şişe, 100 bidon etil alkol ve ambalaj ele geçirdi.

Operasyonda kaçak içki imal ettiği iddia edilen şüpheliler K.T. ve O.Z. gözaltına alındı.

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