İzmir'de kaçakçılık operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde, kamyonet ile iş yerinde yapılan aramada, kaçak olarak üretilen 16 bin litre madeni yağ ele geçirildi.
Yazıbaşı Mahallesinde devriye görevi yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları N.T'nin kullandığı kamyonda arama yaptı.
Kamyonun kasasındaki plastik tanklar içinde akaryakıt amaçlı kullanılan madeni yağlar tespit edilmesi üzerine, bu akaryakıtın üretildiği H.D'ye ait işyerinde de arama gerçekleştirildi.
Jandarma ekipleri, tespit edilen 16 bin litre madeni yağa el koydu.
Sürücü N.T, H.D. ile iş yerindeki S.H.Ş. hakkında "kaçakçılık" suçundan Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
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