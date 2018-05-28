HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İzmir'de kadın cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 00:21 | Son Güncelleme

İzmir'de kadın cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Güneş Caddesi'nde yol kenarında hareketsiz yatan kadın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri üzerinden kimliği çıkmayan kadının ölü olduğunu belirledi.

Kadının cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNERSeren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini... Seren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini...
Kazara vurulan astsubay şehit olduKazara vurulan astsubay şehit oldu
Emine Erdoğan Emine Erdoğan "KADEM 6. Geleneksel Üye İftarı"nda konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adli Tıp Kurumu ceset kadın polis

En Çok Okunan Haberler

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'daki o yarışmacıyla ilgili bomba itiraf! 'İnisiyatif kullandım'

Survivor'daki o yarışmacıyla ilgili bomba itiraf! 'İnisiyatif kullandım'

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kazara vurulan astsubay şehit oldu!

Kazara vurulan astsubay şehit oldu!

Metin Uca trafik kazası geçirdi

Metin Uca trafik kazası geçirdi

Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda yaralı var

Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Sultangazi'de pazarda silahlı kavga! Yaralılar var

İstanbul Sultangazi'de pazarda silahlı kavga! Yaralılar var

İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan ünlü komedyenin ağabeyi tutuklandı

İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan ünlü komedyenin ağabeyi tutuklandı

Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.