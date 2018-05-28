İzmir'de kadın cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Güneş Caddesi'nde yol kenarında hareketsiz yatan kadın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri üzerinden kimliği çıkmayan kadının ölü olduğunu belirledi.

Kadının cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

