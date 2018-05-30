İzmir'de kadın cesedi bulunması

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde, yol kenarında kadın cesedi bulunmasıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Güneş Caddesi'nde Ayşe Şevik'in (33) cesedinin yol kenarında bulunmasıyla ilgili çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, 35 BNT 55 plakalı hafif ticari aracın yakalanması için çalışma başlattı.

Aracın, tamir ettirilmek için Gaziemir ilçesindeki 6'ncı Sanayi Bölgesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, tamirhaneye operasyon düzenledi.

Operasyonda, sürücü B.T. (27) gözaltına alındı. Araçta ise geniş çaplı inceleme başlatıldı.

- Olay

Güneş Caddesi'nde önceki pazar gecesi yol kenarında hareketsiz yatan kadını görenler durumu polise bildirmiş, polis ve sağlık ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Araştırmada Ayşe Şevik'e ait olduğu tespit edilen ve vücudunda çok sayıda kırık bulunduğu belirlenen kadının cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş, Şevik'in kaza sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye almıştı.

