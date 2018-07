İzmir'de kadınlardan 'Şule Çet' açıklaması

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- ANKARA'da bir plazanın 20'nci katından şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili sorumluların cezalandırılmasını isteyen İzmir Kadın Meclisi, kadın ölümlerinin son bulması için kadın bakanlığının kurulmasını istedi.

Ankara'da yaşamını yitiren Şule Çet için İstanbul ve Ankara'da bir araya gelen Kadın Meclisi temsilcileri, İzmir'de de aynı gün bir basın açıklaması yaptı. "Kadınlar için kadın bakanlığı", "Yaşasın kadın dayanışması", "Şule için adalet istiyoruz" gibi sloganlar atan İzmir Kadın Meclisi üyeleri, Şule Çet'in ölümüyle ilgili şüphelilerin derhal tutuklanmasını istedi. İzmir Kadın Meclisi adına basın açıklamasını okuyan Funda Özdemir, Şule Çet'in ölümünün ardından bir numaralı şüpheli olarak iki kez gözaltına alınan ve her ikisinde de adli kontrol şartıyla serbest kalan Çağatay Aksu'nun tutuklanması gerektiğini öne sürdü. Çağatay Aksu'nun Şule Çet'in camdan atlayarak intihar ettiğini iddia ettiğini belirten Özdemir, "Görüyoruz ki bu bir intihar olamaz. Otopside yer alan bilimsel veriler bir kenara bırakılarak Şule'nin yaşamını yitirmeden önce arkadaşına attığı 'Adam bana takmış, beni bırakmıyor' mesajı bir kenara bırakılarak sadece şüphelinin beyanı ile kimse serbest bırakılamaz. Şüpheliler bir an evvel yargılansın ve tutuklansın" diye konuştu. Kadın cinayetlerinde kadınların suçlu gösterildiğini öne süren Funda Özdemir, kadınların yaşamını yitirmesinin magazinleştirildiğini söyledi. Kadınların yaşaması için kadın bakanlığı kurulmasını isteyen Özdemir, şunları söyledi:

"Neredeyse her gün çocukların cansız bedenleri bulunurken, her gün Şule gibi nice kadının öldürüldüğünü görürken bir daha soruyoruz; kadınları ve çocukları korumak için yetkililer ne yapıyor? Kurduğunuz torba bakanlıklar ne yapıyor, ne işe yarıyor? Bizim kadınlar için hızlı ve somut adımlar atılsın diye kadın bakanlığı kurulsun inadımız işte bu yüzden. Kadınlar korunsun, ölümler aydınlatılsın dememiz işte bu yüzden. Sonucunu görüyoruz. Şule arkadaşımız cinsel saldırının ardından öldürülüyor, şüpheliler hala ortada yok. Başta kadınların hayatta kalması, kadınlara ve çocuklara yönelik her türlü saldırının şiddetin önlenmesi için kadın bakanlığı şart. Şule'nin ölümü ile birlikte tekrar söylüyoruz. Bu ülkede kadınları koruyan yetkililer, bakanlıklar yoksa biz varız. Şule'nin öldürülmesinden sorumlu olanlar yargılanana Şule için adalet sağlanana kadar davanın peşinde olacağız. Başka Şule'ler olmasın diye mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kadınlar, açıklamanın ardından yere koydukları Şule Çet'in resimlerinin üzerine kırmızı karanfil bıraktı. Grup daha sonra sessizce dağıldı.