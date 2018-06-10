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İzmir'de Kadir Gecesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 23:43 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ramazan Muslu: - "Dünyada 800 milyar dolar civarında yiyecek israf yüzünden çöpe atılıyor"

İZMİR (AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, israf konusuna değinerek "Dünyada 800 milyar dolar civarında yiyecek israf yüzünden çöpe atılıyor." dedi.

İzmir Müftülüğünce Kadir Gecesi dolayısıyla İzmir Valiliği ve bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Konak Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe binlerce kişi katıldı.

İftar saati öncesi meydanı dolduran İzmirliler, İl Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Korosu'nun seslendirdiği ilahileri dinledi.

Meydanda bulunan vatandaşlar dağıtılan kumanyayla oruçlarını açtıktan sonra akşam, yatsı ve teravih namazını kıldı.

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Kadir Gecesi'nin, İslam dininde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Ülkemizde ve diğer İslam ülkelerinde ramazan ayının 27'nci gecesinin Kadir Gecesi olarak ihya edildiğini anımsatan Muslu, "Kur'an-ı Kerim'de bu gece ile ilgili müstakil bir sure vardır, Kadir Suresi. Yüce Rabb'imiz bu surede mealen şöyle buyuruyor; 'Şüphesiz biz onu yani Kuran-ı Kadir Gecesi'nde indirdik.' Sevgili Peygamber Efendimiz de bu gecenin önemini şöyle ifade ediyor; 'Kim Kadir Gecesi'ni inanarak sevabını yalnızca Cenab-ı Hakk'tan bekleyerek ibadetle ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır'." dedi.
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- "İsraf etmeyiniz"

Her ramazanda Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir tema işlediklerini belirten Muslu, şöyle konuştu:

"Bu yılın teması israf. Cenab-ı Hakk'ın bizlere vermiş olduğu nimetler şükrünü eda edebilmemiz için bize sunmuş olduğu imkanları diğer ihtiyaç sahibi insanlarla da paylaşmak gerekiyor. Dünya da 800 milyar dolar civarında yiyecek israf yüzünden çöpe atılıyor. Avrupa ülkelerinde yaklaşık 22 milyon ton yiyecek ve içecek çöpe gidiyor. Ülkemizde de durum dünyadan çok farklı değil. Yıllık yaklaşık 214 milyar lira bir israf söz konusu. Bu rakamlarla onlarca okul, cami ve toplum yararına kurum ve kuruluş yapılabilir. Buna dikkat etmek gerekir."

Gece, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve dua okunması ile sona erdi.

Programa Vali Erol Ayyıldız, İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül de katıldı.

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"Peygamberler şehri"nde Kadir Gecesi
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