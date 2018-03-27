İzmir'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu, 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ödemiş'ten Tire yönüne giden Melih Delgin'in (26) kullandığı 35 D 6922 plakalı otomobil ile İzmir Büyükşehir Belediyesine taşeron iş yapan firmaya ait Anıl K. (31) yönetimindeki 34 AEL 995 plakalı kamyonet Ovakent Mahallesi Çatalarmut mevkisinde çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Burhan Usul (26) ve Nazım Korkmaz (38) olay yerinde hayatını kaybetti, Mustafa Er (25) ise ağır yaralandı.
Er, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kamyonet sürücüsü, jandarma tarafından gözaltına alındı.
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