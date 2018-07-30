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İzmir'de kamyonet şarampole devrildi: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 03:11 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, şarampole devrilen kamyonette bulunan 7 kişi yaralandı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, şarampole devrilen kamyonette bulunan 7 kişi yaralandı. Jandarma alkollü olduğu belirlenen şoförü tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına aldı.
Kaza, bugün gündüz saatlerinde Şirinköy Mahallesi Aktaşlı Barajı yakınlarında meydana geldi. 34 yaşındaki Süleyman Akıncı yönetimindeki 35 AB 671 plakalı kamyonet, Ödemiş yönüne seyir halindeyken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, şoför Süleyman Akıncı'nın yanı sıra kamyonette yolcu olarak bulunan Serpil Madan (41), Dudu Madan (20), Sevim Akıncı (30), Bilal Madan (50), Tuğba Madan (10) ve Eymen Anıl Akıncı (10) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Serpil Madan, Sevim Akıncı, Bilal Madan ve Eymen Anıl Akıncı ilk müdahalelerin ardından İzmir'deki çeşitli hastanelere sevk edilirken, diğer yaralılar ise taburcu edildi.
Öte yandan, jandarma ekipleri, alkollü olduğu belirlenen kamyonet şoförü Süleyman Akıncı'yı gözaltına alarak ifadesini almak üzere karakola götürdü. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Hastaneden görüntü
Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ(İzmir),(DHA)

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