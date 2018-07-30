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İzmir'de kamyonet şarampole devrildi: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 04:57 | Son Güncelleme

İzmir'de kamyonet şarampole devrildi: 7 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şirinköy Mahallesi'nden ilçe merkezi yönüne giden Süleyman A. (35) idaresindeki 35 AB 671 plakalı kamyonet, Aktaş Barajı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metrelik şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile Sevim A. (30), Eymen Anıl A. (10), Bilal M. (50), Serpil M. (41), Dudu M. (20) ve Tuğba M. (10) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet
Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü Süleyman A. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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Kaza şarampol şirinköy

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