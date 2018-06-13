İzmir'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seyrek-Foça kara yolunda seyreden Fulya Balbay idaresindeki 35 KA 7841 plakalı otomobil, Suat K. yönetimindeki 35 KF 2799 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve otomobilde yolcu olarak bulunan Kadriye Ayten Balbay (84) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kadriye Ayten Balbay yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Balbay'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

