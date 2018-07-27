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İzmir'de 'Kanlı Ay Tutulması'

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 22:47 | Son Güncelleme

İZMİRLİLER, 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması olması beklenen 'Kanlı Ay Tutulması'nı ilgiyle izledi.

İzmir'de 'Kanlı Ay Tutulması'

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİRLİLER, 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması olması beklenen 'Kanlı Ay Tutulması'nı ilgiyle izledi. Yüksek yerlere çıkarak nadiren gerçekleşen bu doğa olayını izleyenler, cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti.
21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması olması beklenen 'Kanlı Ay Tutulması' gerçekleşti. İzmir'de akşam saatlerinde başlayan doğa olayını görmek isteyen vatandaşlar yüksek yerlere çıkarak 'Kanlı Ay Tutulması'nı izledi. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren ve nadiren gözlemlenen bu doğa olayını izleyen vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de 'Kanlı Ay Tutulması'İzmir'de 'Kanlı Ay Tutulması'İzmir'de 'Kanlı Ay Tutulması'İzmir'de 'Kanlı Ay Tutulması'

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