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İzmir'de kardeş kavgası cinayetle bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 06:29 | Son Güncelleme

İzmir'de kardeş kavgası cinayetle bitti

İZMİR (AA) - İzmir'in Beydağ ilçesinde kavga eden iki kardeşten biri diğerini silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Şerafettin K. (46) ile kardeşi Veli K. (43) arasında Yağcılar Mahallesi'nde babalarından miras kalan arazinin yol çalışması nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Daha sonra Şerafettin K, kardeşine ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Veli K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Veli K'nin cesedi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ağabey Şerafettin K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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cinayet kardeş yol

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