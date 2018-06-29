İzmir'de, kediye tekmeli saldırı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki bir kişinin, kafenin önünde kediye tekme atması, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Girne Bulvarı üzerindeki kafenin önünde kimliği belirsiz bir kişi, çevredeki kedileri yanına çağırdı. Saldırgan, yanına gelen bir kediye tekme attı. Kedi tekmenin şiddetiyle metrelerce uzağa fırladı. Kediye şiddet, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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