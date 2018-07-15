HABER

İzmir'de kız öğrenci yurdunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 06:33 | Son Güncelleme

Buca ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangın hasara yol açtı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde kız öğrenci yurdunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Adatepe Mahallesi 63 Sokak'ta bulunan bir kız öğrenci yurdunun alt katındaki kafede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın üst katta bulunan kız öğrenci yurduna sıçradı.

Yurdun bitişiğinde yaşayan vatandaşların, durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu söndürülürken yaz dönemi olması nedeniyle yurtta öğrenci olmadığı belirtildi.

Yangında yurt kullanılamaz hale geldi, binanın önündeki bir otomobil de hasar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

PARTNERÜnlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...Ünlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...
Erdoğan bu defa halkı anmalara çağırdıErdoğan bu defa halkı anmalara çağırdı
Adalet Bakanı Gül'den 15 Temmuz mesajıAdalet Bakanı Gül'den 15 Temmuz mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
itfaiye öğrenci yurdu yangın

En Çok Okunan Haberler

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

Irak'ta büyük isyan! Halk sokaklara döküldü

Irak'ta büyük isyan! Halk sokaklara döküldü

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...

İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan bu defa halkı anmalara çağırdı

Erdoğan bu defa halkı anmalara çağırdı

Adalet Bakanı Gül'den 15 Temmuz mesajı

Adalet Bakanı Gül'den 15 Temmuz mesajı

Berat Albayrak'tan '15 Temmuz' paylaşımı

Berat Albayrak'tan '15 Temmuz' paylaşımı

15 Temmuz gazileri, o uzun ve kara geceyi anlattı!

15 Temmuz gazileri, o uzun ve kara geceyi anlattı!

BTK Başkanı Sayan’dan 15 Temmuz mesajı

BTK Başkanı Sayan’dan 15 Temmuz mesajı

KADEM’den ‘15 Temmuz İzlerine Kadın Duruşu’ paneli

KADEM’den ‘15 Temmuz İzlerine Kadın Duruşu’ paneli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.