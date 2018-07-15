İzmir'de kız öğrenci yurdunda yangın

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde kız öğrenci yurdunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Adatepe Mahallesi 63 Sokak'ta bulunan bir kız öğrenci yurdunun alt katındaki kafede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın üst katta bulunan kız öğrenci yurduna sıçradı.
Yurdun bitişiğinde yaşayan vatandaşların, durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu söndürülürken yaz dönemi olması nedeniyle yurtta öğrenci olmadığı belirtildi.
Yangında yurt kullanılamaz hale geldi, binanın önündeki bir otomobil de hasar gördü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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