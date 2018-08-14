İzmir'de köprüden düşen genç ağır yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde köprüden düşerek yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Küçükada Mahallesi'nde yolda yürüyen M.Ö. (17) henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini yitirerek yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki köprüden 2232 Sokak'a düştü.
Yaralı gencin sesini duyan devriye görevindeki bekçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ayağı kırılan ve başından darbe alan M.Ö'yü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Gencin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
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