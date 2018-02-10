İzmir'de köprüden düşen kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde 5 metre yüksekliğindeki köprüden düşen kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zeki Yavaş Sokağı yakınındaki köprüden geçen 62 yaşındaki Suat Bürcü, henüz belirlenemeyen bir nedenle 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bürcü'yü Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.
Suat Bürcü'nün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
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