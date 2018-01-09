İzmir'de korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23:12'de merkezi Ege Denizi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 12.2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir ve çevre illerde de bazı noktalarda hissedildi.