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İzmir'de korkutan deprem

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 23:28 | Son Güncelleme 3 saat önce

Saat 23:12'de merkezi Ege Denizi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23:12'de merkezi Ege Denizi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 12.2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir ve çevre illerde de bazı noktalarda hissedildi.

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