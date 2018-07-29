HABER

İzmir'de kötü koku

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 09:32 | Son Güncelleme

Kentin birçok ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan ve rüzgarın etkisiyle şehre yayılan kötü koku, vatandaşları ve esnafı rahatsız etti

İZMİR (AA) - Çiğli ilçesinde bulunan arıtma tesisinin yakınındaki otluk ve bataklık alanda çıkan yangının neden olduğu kötü koku, İzmir'e yayıldı.

Sasalı Merkez Mahallesi'nde bulunan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin yakınındaki otluk ve bataklık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Daha sonra rüzgarın da etkisiyle çevreye yayılan kötü koku, tüm kenti sararken bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Bostanlı'da restoran işletmecisi Ahmet Akalan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kokunun öğlen saatlerinde başladığını söyledi.

Konuyla ilgili kimden yardım isteyeceklerini bilmediklerini belirten Akalan, "Gün içinde bir müşterimiz kokudan rahatsız oldu. Biz de rahatsız olduk. Tüm çevreye yayılmış koku. Kime nasıl başvuracağımızı bilemiyoruz. Şu an bile kokuyor. Esnaf olarak mağdur oluyoruz." dedi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
İzmir'de korkutan koku! Tüm şehre yayıldıİzmir'de korkutan koku! Tüm şehre yayıldı
İzmir'de korkutan yanık kokusuİzmir'de korkutan yanık kokusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
itfaiye Kent koku yangın

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan ABD'ye çok sert tepki!

Erdoğan'dan ABD'ye çok sert tepki!

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Yunanistan'daki darbeciler yangın faciasından kurtarıldı iddiası!

Yunanistan'daki darbeciler yangın faciasından kurtarıldı iddiası!

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

Annesi intihara kalkışan Hadise kardeşleriyle tüm bağını kopardı

Annesi intihara kalkışan Hadise kardeşleriyle tüm bağını kopardı

Erdoğan'dan tarihi teklif! BRICS'e 'T' eklensin

Erdoğan'dan tarihi teklif! BRICS'e 'T' eklensin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbullulara pazar uyarısı! (29 Temmuz Pazar hava durumu)

Meteoroloji'den İstanbullulara pazar uyarısı! (29 Temmuz Pazar hava durumu)

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

İzmir'de korkutan koku! Tüm şehre yayıldı

İzmir'de korkutan koku! Tüm şehre yayıldı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den şeker fabrikalarıyla ilgili olay iddia!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den şeker fabrikalarıyla ilgili olay iddia!

Ege Denizi'nde FETÖ'cüleri taşıdığı öne sürülen bot battı: 6 ölü

Ege Denizi'nde FETÖ'cüleri taşıdığı öne sürülen bot battı: 6 ölü

İşte Bedelli askerliğin detayları! Dikkat çeken ders!

İşte Bedelli askerliğin detayları! Dikkat çeken ders!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.