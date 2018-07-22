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İzmir'de KPSS heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 10:59 | Son Güncelleme

 TÜRKİYE genelinde olduğu gibi İzmir'de de Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşandı.

İzmir'de KPSS heyecanı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE genelinde olduğu gibi İzmir'de de Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşandı. Adaylar içeride ter dökerken, yakınları da dışarıda onlar için dua etti.
Sınava girecek öğrencilerin okullara güvenli şekilde ulaşmaları için polis ek güvenlik önlemi alırken, sabah oturumunda İzmir'de herhangi bir sorun yaşanmadı. KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür Oturumu saat 10.15'te başladı. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmadı. Genel yetenek ve genel kültür testlerindeki 120 soruyu cevaplamaları için 130 dakika verildi. Adaylar içeride ter dökerken, yakınları da onlar için dışarıda Kuran-ı Kerim okudu, dua etti.
Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü'nde sınava girecek bazı adaylar binaları karıştırınca koşturmak zorunda kaldı. Görevliler de sürekli uyarılarda bulunarak, geç kalmaları önlemeye çalıştı. Sınıf Öncesi Öğretmenliği bölümü mezunu Beyza Çıkıcı, "Sınava hazırım. Batı istiyorum ama kadro açılmıyor. Açıldığı kadar artık. Benim ilk senem, atanmak istiyorum" dedi.
Uzun yıllardır atanmayı beklediğini belirten Meltem Taka ise, "İnşallah sınav iyi geçer. Herkese başarılar. 6 yıldır atanmaya çalışıyorum. Bu kez olur, atanmak istiyorum" dedi.
Sabah oturumu saat 12.10'da sona erecek sınavın, Eğitim Bilimleri oturumu ise 14.45'te başlayacak ve 14.30'dan sonra adaylar sınava alınmayacak. Öğleden sonraki oturumda ise 80 soru için adaylara 100 dakika verilecek.

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İzmir'de KPSS heyecanıİzmir'de KPSS heyecanıİzmir'de KPSS heyecanıİzmir'de KPSS heyecanı

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