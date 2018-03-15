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İzmir'de kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 09:43 | Son Güncelleme

İZDSO, bu hafta Çanakkale şehitlerini anma konseri verecek

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) bu hafta Çanakkale şehitleri için sahne alacak.

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yarın şef Emin Güven Yaşlıçam yönetiminde sahne alacak orkestraya piyanoda Bertrand Giraud ile başkemancı Sema Korkut eşlik edecek.

Çanakkale Şehitlerini Anma Haftası Konseri'nde Ulvi Cemal Erkin'in Köçekçe, Maurice Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosu, Jules Massenet'in Pedro Uvertürü ve Maurice Ravel'in La Vals isimli eserleri çalınacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), bu hafta Wolfgang Amadeus Mozart tarafından yazılan "Don Giovanni" operasını sahneleyecek.

Don Giovanni operası, 15 Mart'ta yeni kostümleri ve dekoruyla Elhamra Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Naci Özgüç'ün orkestra şefliğinde Şebnem Şenel'in koreografisinde sahne yönetmeni Can El tarafından yeniden yorumlanan temsilde dekoru Tayfun Çebi, kostümleri Gülay Korkut, ışığı ise Müfit Özbek tasarladı.

- Tiyatro

İzmir Devlet Tiyatrosu bu hafta biri çocuk oyunu, üç eseri sahneye koyacak.

Necati Cumalı’nın 1972 yılında kaleme aldığı ve aynı yıl Devlet Tiyatroları tarafından Ankara’da, Mahir Canova’nın rejisiyle sahnelen "Gömü Bir Küp Altın" adlı oyun, 15,16 ve 17 Mart'ta İzmir'de sahnelecek.

Yaklaşık 20 yıllık bir aradan sonra yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanan oyunda, 1923 mübadelesiyle Yunanistan sınırları içindeki Manastır kentinin Cuma kazasından İzmir’in Urla ilçesine göç eden ailenin yaşadığı deneyim anlatılıyor.

Çocuklara dostluğun önemini, doğanın neden korunması gerektiğini, teknolojinin hayattaki yerini anlatan "Kuzu Maydanoz'un Maceraları" adlı şarkılı danslı çocuk oyunu da 18 Mart'ta Konak Sahnesi'nde gösterilecek.

Orhan Veli Kanık'ın şiirlerinden Murathan Mungan'ın uyarladığı "Bir Garip Orhan Veli" adlı tek perdelik oyun, 20, 21 ve 22 Mart'ta İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

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