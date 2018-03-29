İzmir'de kültür sanat

İzmir Devlet Tiyatrosu bu hafta bir oyun sahneleyecek.

36. İzmir Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri kapsamında 15 günde, 3 yabancı, 26 ulusal, 17 yerel ve 19 çocuk oyunu ile 2 sokak gösterisi İzmirlilerle buluşacak. Etkinliklerde çeşitli sahnelerde oynayacak İzmirli tiyatro gruplarının oyunları ücretsiz izlenebilecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde dün açılış töreninin ardından başlayan 36. İzmir Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri'nin ilk gününde, İzmir Sanat Sahnesi'nde Ankara Simurg Oyuncuları'nın sahnelediği "Madımak" ve İsmet İnönü Sanat Merkezi’ndeki "Ölümün Tırpanında Babalar ve Kızları" adlı oyunlar sahnelendi.

İZMİR (AA) - Bu yıl 36. kez perdelerini açan "Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri" kapsamında 3 yabancı, 26 ulusal, 17 yerel ve 19 çocuk oyunu ile 2 sokak gösterisi tiyatroseverlerle buluşacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, (İZDOB), geçen hafta prömiyerini yaptığı "Minyatür" ve "Gece" balelerini sahnemeye devam edecek.

Johann Sebastian Bach'ın 1741 yılında bestelediği "Goldberg Çeşitlemeleri" adlı eseri eşliğinde sunulacak "Minyatür" balesi ile Olafur Arnalds ve Max Richter'in müzikleri eşliğinde sunulacak "Gece" balesi Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sabancı Kültür Merkezi'nde bugün ve 31 Mart'ta sanatseverler ile buluşacak.

Brezilyalı koreograf Ricardo Fernando'nun sahneye koyduğu "Minyatür" ve "Gece" balelerinin dekor tasarımları Kaan Güreşçi, kostüm tasarımları Sevtaç Demirer, ışık tasarımları Müfit Özbek, video tasarımları Ahmet Şeren'e ait.

- Konser

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) şef Lee Actor eşliğinde konser verecek.

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yarın şef Lee Actor yönetiminde sahne alacak orkestraya, saksafonda Fethi Günçer ile başkemancı Sema Korkut eşlik edecek.

İzmirli müzisyen Evrim Ateşler, 20 yıllık sahne kariyeri boyunca elde ettiği tecrübeleri ve danslarını İzmirli sanatseverlerle paylaşacak. 2 Nisan'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde farklı kültürlere ait dansların da renk vereceği konserde, Muammer Ketencoğlu ve Çağrı Çetinsel misafir sanatçı olarak yer alacak.