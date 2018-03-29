HABER

İzmir'de kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 09:44 | Son Güncelleme

36. İzmir Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri kapsamında 3 yabancı, 26 ulusal, 17 yerel ve 19 çocuk oyunu ile 2 sokak gösterisi sunulacak

İZMİR (AA) - Bu yıl 36. kez perdelerini açan "Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri" kapsamında 3 yabancı, 26 ulusal, 17 yerel ve 19 çocuk oyunu ile 2 sokak gösterisi tiyatroseverlerle buluşacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde dün açılış töreninin ardından başlayan 36. İzmir Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri'nin ilk gününde, İzmir Sanat Sahnesi'nde Ankara Simurg Oyuncuları'nın sahnelediği "Madımak" ve İsmet İnönü Sanat Merkezi’ndeki "Ölümün Tırpanında Babalar ve Kızları" adlı oyunlar sahnelendi.

36. İzmir Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri kapsamında 15 günde, 3 yabancı, 26 ulusal, 17 yerel ve 19 çocuk oyunu ile 2 sokak gösterisi İzmirlilerle buluşacak. Etkinliklerde çeşitli sahnelerde oynayacak İzmirli tiyatro gruplarının oyunları ücretsiz izlenebilecek.

- Tiyatro ve bale

İzmir Devlet Tiyatrosu bu hafta bir oyun sahneleyecek.

İngiliz oyun yazarı Ray Cooney'in kaleme aldığı, Orhan Azizoğlu'nun Türkçeye çevirdiği ve Ali Hürol'un yönettiği "Haydi Karına Koş" oyunu, 29 Mart -7 Nisan tarihlerinde Konak Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, (İZDOB), geçen hafta prömiyerini yaptığı "Minyatür" ve "Gece" balelerini sahnemeye devam edecek.

Johann Sebastian Bach'ın 1741 yılında bestelediği "Goldberg Çeşitlemeleri" adlı eseri eşliğinde sunulacak "Minyatür" balesi ile Olafur Arnalds ve Max Richter'in müzikleri eşliğinde sunulacak "Gece" balesi Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sabancı Kültür Merkezi'nde bugün ve 31 Mart'ta sanatseverler ile buluşacak.

Brezilyalı koreograf Ricardo Fernando'nun sahneye koyduğu "Minyatür" ve "Gece" balelerinin dekor tasarımları Kaan Güreşçi, kostüm tasarımları Sevtaç Demirer, ışık tasarımları Müfit Özbek, video tasarımları Ahmet Şeren'e ait.

- Konser

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) şef Lee Actor eşliğinde konser verecek.

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yarın şef Lee Actor yönetiminde sahne alacak orkestraya, saksafonda Fethi Günçer ile başkemancı Sema Korkut eşlik edecek.

İzmirli müzisyen Evrim Ateşler, 20 yıllık sahne kariyeri boyunca elde ettiği tecrübeleri ve danslarını İzmirli sanatseverlerle paylaşacak. 2 Nisan'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde farklı kültürlere ait dansların da renk vereceği konserde, Muammer Ketencoğlu ve Çağrı Çetinsel misafir sanatçı olarak yer alacak.

'Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum''Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum'
FETÖ'nün yeni oyunu deşifre oldu: 2048!FETÖ'nün yeni oyunu deşifre oldu: 2048!
AK Parti-MHP ittifakı o seçimde olmayacak!AK Parti-MHP ittifakı o seçimde olmayacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
etkinlik izmir Kültür Sanat

En Çok Okunan Haberler

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Survivor 2018 34. bölüm fragmanı! 'Kimse parazit gibi yaşayıp şampiyon olamaz'

Survivor 2018 34. bölüm fragmanı! 'Kimse parazit gibi yaşayıp şampiyon olamaz'

Kan donduran görüntüler! 22 insanı yemişti...

Kan donduran görüntüler! 22 insanı yemişti...

İlginizi Çekebilir

1 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi! İstanbul'da yaz sıcaklığı başlıyor!

1 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi! İstanbul'da yaz sıcaklığı başlıyor!

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Resul Dindar'ın kaza geçiren annesi hayatını kaybetti

Resul Dindar'ın kaza geçiren annesi hayatını kaybetti

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara ve İzmir'e kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara ve İzmir'e kuvvetli yağış geliyor

Sevgililerden evli kadına iğrenç şantaj!

Sevgililerden evli kadına iğrenç şantaj!

FETÖ'nün yeni oyunu deşifre oldu: 2048!

FETÖ'nün yeni oyunu deşifre oldu: 2048!

Son dakika! Afrin'den acı haber! 1 asker şehit

Son dakika! Afrin'den acı haber! 1 asker şehit

Çok sayıda TSK personeline operasyon!

Çok sayıda TSK personeline operasyon!

Cemaat yurdunda sır ölüm! Kur'an-ı Kerim okurken hayatını kaybetti

Cemaat yurdunda sır ölüm! Kur'an-ı Kerim okurken hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.