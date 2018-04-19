İzmir'de kültür sanat

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, hafta sonu çocuklara özel sanat etkinlikleri yapacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, çocuklara dostluğun önemini, doğanın neden korunması gerektiğini, teknolojinin hayattaki yerini anlatan "Kuzu Maydanoz'un Maceraları" adlı şarkılı danslı tiyatro oyununu 22 ve 23 Nisan'da Konak Sahnesi'nde, 24 ve 25 Nisan'da da Urla Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde izleyeciyle buluşturacak.

Bu hafta ayrıca Orhan Veli Kanık'ın şiirlerinden Murathan Mungan'ın uyarladığı "Bir Garip Orhan Veli" adlı tek perdelik oyun, Tayfun Eraslan'ın tek kişilik performansıyla 19, 20 ve 21 Nisan tarihlerinde Konak Sahnesi'nde izlenebilecek.

Tiyatro klasiklerinden "Hastalık Hastası" da Bulgar yönetmen Vladlen Alexandrov yönetiminde 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde Konak Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Moliere tarafından 1673 yılında yazılan eser, Alexandrov'un kendine özgü yorumuyla sahneleyecek. Hastalık Hastası, sürekli hasta olduğunu sanan Argan'ın, mesleğini kötüye kullanarak bir doktor ve eczacı tarafından sömürülmesini konu alıyor.