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İzmir'de kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 18:34 | Son Güncelleme

İzmir Devlet Tiyatrosu, İZDOB ve İZDSO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara özel etkinlikler düzenleyecek

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, hafta sonu çocuklara özel sanat etkinlikleri yapacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, çocuklara dostluğun önemini, doğanın neden korunması gerektiğini, teknolojinin hayattaki yerini anlatan "Kuzu Maydanoz'un Maceraları" adlı şarkılı danslı tiyatro oyununu 22 ve 23 Nisan'da Konak Sahnesi'nde, 24 ve 25 Nisan'da da Urla Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde izleyeciyle buluşturacak.

Bu hafta ayrıca Orhan Veli Kanık'ın şiirlerinden Murathan Mungan'ın uyarladığı "Bir Garip Orhan Veli" adlı tek perdelik oyun, Tayfun Eraslan'ın tek kişilik performansıyla 19, 20 ve 21 Nisan tarihlerinde Konak Sahnesi'nde izlenebilecek.

Tiyatro klasiklerinden "Hastalık Hastası" da Bulgar yönetmen Vladlen Alexandrov yönetiminde 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde Konak Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Moliere tarafından 1673 yılında yazılan eser, Alexandrov'un kendine özgü yorumuyla sahneleyecek. Hastalık Hastası, sürekli hasta olduğunu sanan Argan'ın, mesleğini kötüye kullanarak bir doktor ve eczacı tarafından sömürülmesini konu alıyor.

İZDOB Çocuk Korosu ise 22 Nisan'da konser verecek. Elhamra Sahnesi'ndeki konserde İZDOB Çocuk Korosu, şef Başar Ünal yönetiminde sahne alacak.

Konser, halka açık ve ücretsiz olacak.

İZDSO da şef Nesrin Bayramoğlulları eşliğinde "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri" verecek.

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yarın şef Bayramoğulları yönetiminde sahne alacak orkestraya, viyolonselde Vera Tsvayer, piyanoda Reyhan Şenyücel, Ece Sözer ve Cansu Özdamar, kemanda Naz İrem Türkmen ve Neva Bildik, trompette Derin Gezgin ve koroda Işıkkent Eğitim Kampüsü Korosu ile başkemancı Sema Korkut eşlik edecek.

Konserde Camille Saint-Saens'in Hayvanlar Karnavalı adlı eseri, çeşitli şarkılar ve marşlar çalınacak.

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 6 Nisan'da açılan, 10 ülkeden 107 sanatçının 150'den fazla eserinin yer aldığı "Dünya Sanat Günü İzmir 2018" sergisi de 28 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

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