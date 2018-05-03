İzmir'de kültür sanat

Çocuklara dostluğun önemini, doğanın neden korunması gerektiğini, teknolojinin hayattaki yerini anlatan "Kuzu Maydanoz'un Maceraları" adlı şarkılı danslı çocuk oyunu da 6 Mayıs'ta Konak Sahnesi'nde gösterilecek.

La Forza del Destino, bu akşamki İzmir prömiyerinin ardından 5, 12 ve 14 Mayıs Elhamra Sahnesi'nde yinelenecek.

İspanya'da Calatrava Markisinin kızı Leonora ile Don Alvaro'nun aşkını anlatan temsilde, ailevi nedenlerden ötürü bir türlü bir araya gelemeyen çiftin İspanya'dan kaçışları ve ailelerinin onları arayışları anlatılıyor.

Librettosu Francesco Maria Piave tarafından yazılan Giuseppe Verdi'nin 4 perdelik eseri, İzmir'de şef Tulio Gagliardo yönetiminde ve Evin Atik rejisi ile İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) bu akşam Giuseppe Verdi'nin "La Forza del Destino (Kaderin Gücü)" operasını İzmir'de ilk kez sahneleyecek.

İspanyol şair ve oyun yazarı Lope De Vega'nın yazdığı, Adalet Cimcoz'un çevirdiği ve Barış Erdenk'in yönettiği komedi türündeki "Çılgın Dünya Deliler Arasında" adlı oyun, Konak Sahnesi'nde izleyicilerin beğenisine sunulacak. 8, 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde sahnelenecek oyun, suç işlemiş bir asilzadenin, saklanmak için deli taklidi yaparak tımarhaneye sığınmasını konu alınıyor. Kimin deli kimin akıllı olduğunun ayırt edilemediği oyun, izleyicilerine keyifli dakikalar geçirmeyi vadediyor.

Ahmet Metin Önel'in yazdığı, Ali Meriç'in yönettiği "Eyvah Nadir" adlı oyun da Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. "Eyvah" demenin bir zaaf, ötesinde bir yenilgi olduğuna inanan Nadir'in bu sözcükten hal ve söylem olarak kaçma çabasını anlatan oyun, 5 ve 6 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak.

- Hıdırellez şenliklerle kutlanacak

İzmir'de Hıdırellez 5 ve 6 Mayıs'taki etkinliklerle kutlanacak. Türk dünyasında ve Balkanlar'da baharın gelişi dolayısıyla kutlanan Hıdırellez kapsamında İzmir'de şenlikler düzenlenecek.