İzmir'de kültür sanat

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) bu akşam Giuseppe Verdi'nin "La Forza del Destino (Kaderin Gücü)" operasını İzmir'de ilk kez sahneleyecek.
Librettosu Francesco Maria Piave tarafından yazılan Giuseppe Verdi'nin 4 perdelik eseri, İzmir'de şef Tulio Gagliardo yönetiminde ve Evin Atik rejisi ile İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
İspanya'da Calatrava Markisinin kızı Leonora ile Don Alvaro'nun aşkını anlatan temsilde, ailevi nedenlerden ötürü bir türlü bir araya gelemeyen çiftin İspanya'dan kaçışları ve ailelerinin onları arayışları anlatılıyor.
La Forza del Destino, bu akşamki İzmir prömiyerinin ardından 5, 12 ve 14 Mayıs Elhamra Sahnesi'nde yinelenecek.
- Tiyatro
İzmir Devlet Tiyatrosu bu hafta 1'i çocuk oyunu, 4 eseri sahneye koyacak.
Dinçer Sümer'in yazdığı, Murat Çidamlı'nın yönettiği "Sandalım Kıyıya Bağlı" adlı müzikli eser bugün, yarın ve cumartesi Konak Sahnesi'nde olacak.
Çocuklara dostluğun önemini, doğanın neden korunması gerektiğini, teknolojinin hayattaki yerini anlatan "Kuzu Maydanoz'un Maceraları" adlı şarkılı danslı çocuk oyunu da 6 Mayıs'ta Konak Sahnesi'nde gösterilecek.
İspanyol şair ve oyun yazarı Lope De Vega'nın yazdığı, Adalet Cimcoz'un çevirdiği ve Barış Erdenk'in yönettiği komedi türündeki "Çılgın Dünya Deliler Arasında" adlı oyun, Konak Sahnesi'nde izleyicilerin beğenisine sunulacak. 8, 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde sahnelenecek oyun, suç işlemiş bir asilzadenin, saklanmak için deli taklidi yaparak tımarhaneye sığınmasını konu alınıyor. Kimin deli kimin akıllı olduğunun ayırt edilemediği oyun, izleyicilerine keyifli dakikalar geçirmeyi vadediyor.
Ahmet Metin Önel'in yazdığı, Ali Meriç'in yönettiği "Eyvah Nadir" adlı oyun da Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. "Eyvah" demenin bir zaaf, ötesinde bir yenilgi olduğuna inanan Nadir'in bu sözcükten hal ve söylem olarak kaçma çabasını anlatan oyun, 5 ve 6 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak.
- Hıdırellez şenliklerle kutlanacak
İzmir'de Hıdırellez 5 ve 6 Mayıs'taki etkinliklerle kutlanacak. Türk dünyasında ve Balkanlar'da baharın gelişi dolayısıyla kutlanan Hıdırellez kapsamında İzmir'de şenlikler düzenlenecek.
Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kortej yürüyüşüyle başlayacak şenliklerde ünlü sanatçı Goran Bregovic sahne alacak.
Şenlikler pazar günü Kültürpark Çim Alanı'nda Yerel Roman Gruplarının Performansları ile sona erecek.
- İzmir'de 2 festival
Türkiye'de "çiçeğin başkenti" olarak anılan İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Çiçek Festivali başladı.
Dün başlayan festivalde 6 Mayıs'a kadar performans sanatçıları hünerlerini sergileyecek, konserler ve halk oyunları gösterileri ziyaretçilerle buluşacak.
İzmir, İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da her yıl eş zamanlı düzenlenen Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başladı.
İzmir'deki çeşitli sendikaların bölge temsilcilikleri ve şubeleriyle bazı sivil toplum kuruluşları tarafından bu yıl "Sessizlik Sinemada Güzel" sloganıyla düzenlenen festivalde, 13 Mayıs'a kadar çeşitli sahnelerde ücretsiz film gösterimleri yapılacak.
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