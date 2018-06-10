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İzmir'de LGBTİ yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 21:10 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde bir araya gelen LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, transgender, intersex) bireyler, 'Onur Yürüyüşü' düzenledi.

İzmir'de LGBTİ yürüyüşü

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde bir araya gelen LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, transgender, intersex) bireyler, 'Onur Yürüyüşü' düzenledi. BandoSol isimli grubun da kortejin önünde müzikleriyle destek verdiği yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu.
Genellikle haziran ayı içerisinde, eşcinselliğe dikkat çekmek, ötekileştirmeyi engellemek için LGBTİ tarafından düzenlenen 'Onur Yürüyüşü', Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde düzenlendi. Sloganlar atan yaklaşık 2 bin kişi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki ÖSYM binasından, Türkan Saylan Kültür Merkezi'ne yürüdü. BandoSol, yaptığı müziklerle yürüyüşe renk kattı. Yürüyüşe katılanlar, müziklere eşlik edip dans etti. Ellerinde dövizler taşıyan 5 anne de yürüyüşe katılıp eşcinsel çocuklarına destek verdi. Dikkat çeken bir diğer detay ise başörtüsüyle kortejin en önünde yürüyen Katiba Pekyüce idi. Pekyüce, atılan sloganlara eşlik edip gençlerle birlikte dans etti.
Grup adına, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan basın açıklamasında, "Yine ve bir kez daha, inatla, kararlılıkla ve coşkuyla yürüyoruz. Tek başımıza değil bir arada yürüyoruz. Varoluşlarımıza günah suç ya da hastalık diyerek hislerimizi aşklarımızı her türlü hak ve özgürlüğümüzü elimizden almaya çalışanlara karşı bugün hep birlikte yürüyoruz. Kalıplara sığmayanlar, sevilmeye değer olmadığını düşünenler, sorunun kendisinde olduğunu düşüneler, bugün artık olduğun gibi, hissettiğin gibi olma günü. Bu yürüyüşte her birimiz, kendi biricikliğimizle ayrı ayrı güzeliz ve bir arada daha bir güzeliz" denildi.

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İzmir'de LGBTİ yürüyüşüİzmir'de LGBTİ yürüyüşüİzmir'de LGBTİ yürüyüşüİzmir'de LGBTİ yürüyüşü

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