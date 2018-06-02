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İzmir'de LGS heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 14:37 | Son Güncelleme

İZMİR'de 49 bin 272, 8'inci sınıf öğrencisi, Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girdi.

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de 49 bin 272, 8'inci sınıf öğrencisi, Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girdi. Öğrenciler aylardır hazırlandıkları sınavda soruları cevaplarken, aileleri de dışarı da onlar için dua etti.

Türkiye'de, 8'inci sınıfta okuyan yaklaşık 1 milyon öğrenci, TEOG'un kaldırılmasının ardından bugün ilk defa yapılan, LGS'ye girdi. Saatler 09.30'u gösterdiğinde, öğrenciler aylardır hazırlandıkları sınavlarına girdi, aileleri de dışarıda onlar için dua etti. İzmir'de de 49 bin 272 8'inci sınıf öğrencisi sınavda ter döktü. İki oturumdan oluşan sınavın 50 soruluk sözel bölümü, saat 09.30'da başlayıp 10.45'te sona erdi. Verilen 45 dakikalık aranın ardından, saat 11.30'da sınavın 40 sayısal soruyu kapsayan ikinci oturumu başladı. Öğrenciler ilk bölümde Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi derslerinin sorularını çözerken, ikinci bölümde Matematik ve Fen Bilgisi sorularını çözmek için çaba gösterdi.

Bornova Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu'nda sınava giren öğrenciler, genel olarak Türkçe sorularının diğer derslere oranla daha kolay olduğunu belirtirken, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularının daha zor olduğunu ifade etti. Sınava giren öğrencilerden Eren Boran, "Sınav sözel olarak zor değildi. Çalıştığım yerden çıktı ve daha kolaydı. Aralıksız her gün çalıştım, denemeler, testler çözdüm ve çok çalıştım. Umarım karşılığını alırım" dedi.

Bir diğer öğrenci Efe Kahraman ise, sınav giriş belgesinde tüm bilgilerinin yazılı olduğunu ve bu yüzden yanına kimliğini almadığını belirterek, "İlk oturuma bu yüzden giremedim ama ikinci oturuma gireceğim" dedi.

Sınava yoğun tempoda hazırlanmadığını ifade eden öğrencilerden Hatice Geyik ise, "Sorular çok kolaydı bence. Beş yanlış falan bekliyorum sözelden, ama sayısal zor. Çok fazla hazırlanmadım. Heyecan vardı ama sınava girince geçiyor" dedi.

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