İzmir'de LGS heyecanı

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de 49 bin 272, 8'inci sınıf öğrencisi, Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girdi. Öğrenciler aylardır hazırlandıkları sınavda soruları cevaplarken, aileleri de dışarı da onlar için dua etti.

Türkiye'de, 8'inci sınıfta okuyan yaklaşık 1 milyon öğrenci, TEOG'un kaldırılmasının ardından bugün ilk defa yapılan, LGS'ye girdi. Saatler 09.30'u gösterdiğinde, öğrenciler aylardır hazırlandıkları sınavlarına girdi, aileleri de dışarıda onlar için dua etti. İzmir'de de 49 bin 272 8'inci sınıf öğrencisi sınavda ter döktü. İki oturumdan oluşan sınavın 50 soruluk sözel bölümü, saat 09.30'da başlayıp 10.45'te sona erdi. Verilen 45 dakikalık aranın ardından, saat 11.30'da sınavın 40 sayısal soruyu kapsayan ikinci oturumu başladı. Öğrenciler ilk bölümde Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi derslerinin sorularını çözerken, ikinci bölümde Matematik ve Fen Bilgisi sorularını çözmek için çaba gösterdi.

Bornova Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu'nda sınava giren öğrenciler, genel olarak Türkçe sorularının diğer derslere oranla daha kolay olduğunu belirtirken, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularının daha zor olduğunu ifade etti. Sınava giren öğrencilerden Eren Boran, "Sınav sözel olarak zor değildi. Çalıştığım yerden çıktı ve daha kolaydı. Aralıksız her gün çalıştım, denemeler, testler çözdüm ve çok çalıştım. Umarım karşılığını alırım" dedi.