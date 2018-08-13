İzmir'de metruk binada yangın

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde, metruk binada çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Gürçeşme Caddesi'nde bulunan tek katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü.
Ekiplerin müdahalesi sırasında cadde bir süre trafiğe kapatılırken, incelemede binada yaşayan olmadığı belirlendi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi
Dolardaki artış sonrası Cumhurbaşkanlığından flaş açıklama: Mevduatlara el konulması söz konusu değil
Türkiye-ABD krizini tırmandıracak gelişme! Trump'a skandal teklif
Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sözde Erzurum eyalet sorumlusu Mahmut Laçin çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: B ve C planlarımızı devreye sokarız
İYİ Parti’de Genel İdare Kurulu’na 40 yeni isim katıldı! Sürpriz değişim
Mahallede meydan muharebesi! Ortalık savaş alanına döndü
Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı
Suyun kenarında bunu yaptı
Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi
Resmi Gazete'de yayımlandı! 75 bin öğrenci ilk kez özel okul teşviği alacak!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum