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İzmir'de minibüs çiçek serasına devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 11:02 | Son Güncelleme

İzmir'de minibüs çiçek serasına devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde minibüsün çiçek serasına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yahya Çakır (45) yönetimindeki 35 NH 319 plakalı minibüs, Doyranlı Mahallesi yakınlarında çiçek serasına devrildi.

Kazada, sürücü Çakır ve minibüste bulunan Mehmet Manavgöz (40), Hüseyin Memili ile Seyit Ahmet Karaca yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş ve Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Manavgöz, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından minibüs çekici yardımıyla kaldırılırken, çiçek serasında hasar oluştu.

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1 ölü 3 yaralı izmir Kaza Sera Tire

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