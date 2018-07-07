İzmir'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarına savrulan motosikletteki iki gençten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Caddesi'nde Karşıyaka'dan Çiğli istikametine seyreden Berkan Özsoy (23) idaresindeki 35 KC 1215 plakalı motosiklet, Mavişehir Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.
Savrulmanın etkisiyle sürücü Özsoy ve arkasında bulunan Mehmet Akgün (23) motosikletten fırladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öldüğü belirlenen Berkan Özsoy'un cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet Akgün'ün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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