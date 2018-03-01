İzmir'de motosikletli polis timlerine taze kan

İZMİR (AA) - İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerindeki motosikletli timlerde görev alacak 85 polis, 6 haftalık kursu tamamlayarak sertifikalarını aldı.
Göreve başlayan timler için İnciraltı Kent Ormanı Otoparkı'nda tören yapıldı.
Törende konuşan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, motosikletli timlere katılacak ekibin yaklaşık iki ay boyunca zorlu bir eğitimden geçirilerek göreve hazır hale getirildiğini ifade etti. İzmir halkının güvenliğine büyük önem verdiklerini dile getiren Aşkın, büyükşehirlerde trafik sorunu yaşandığını, güvenliği sağlarken bu sorunu aşmak için motosikletli timlerin en büyük yardımcıları olduğuna dikkati çekti.
- "İzmir güvenli bir kent"
Göreve başlayan yeni timlerle birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 60 yeni motosikletin de hizmete alındığını bildiren Emniyet Müdürü Aşkın, şunları söyledi:
"Bu 60 motosikletle daha güçlü olduk. Göreve geldiğimde 40 motosikletimiz vardı. Şimdi bunu 100'e çıkardık. Amacımız bu yaz sonuna kadar 120 motosiklete ulaşmak. Çağdaş güvenlik hizmeti açısından motosikletli polislerimizin trafik sorunu olan yerlerde olaylara çabuk müdahalesi tartışılmaz. Bu konuda en gelişen yerlerden biri de İzmirimiz'dir. İzmirliler dünya metropollerine göre değerlendirirsek çok daha güvenli bir kentte yaşıyorlar. Biz de bu güven ve huzurun sürmesi için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz."
Asayiş Şube Müdürü Seda Okur da yeni göreve başlayan timlere başarılar dileyerek, "Bu personelden 58 Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerinde, 12'si dış ilçelerimizden Çeşme, Selçuk, Aliağa, Kemalpaşa ve Menemen ilçelerimizdeki Motosikletli Polis Timlerinde, 15 personelimiz ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde göreve başlayacak." dedi.
Konuşmaların ardından İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kursu tamamlayan polislere sertifika ve ödüllerini verdi.
Eğitimleri tamamlayan polislerin motosikletleriyle yaptıkları akrobasi şovu ilgiyle izlendi.
Törene Göztepe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Can Kestelli ile Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna da katıldı.
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