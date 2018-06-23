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İzmir'de, Muharrem İnce'nin mitingi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfrettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 21:28 | Son Güncelleme

İzmir'de, Muharrem İnce'nin mitingi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfrettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.


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Anahtar Kelimeler:
küfür miting zanlı

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