İzmir'de okul müdürüne darp iddiası

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde bir okul müdürünün, disiplin kuruluna sevk edilen öğrencinin velisi tarafından darbedildiği öne sürüldü.

Kültür Mahallesi'ndeki Mehmet Saka Ortaokulu'nda öğrenim gören B.C. (14), iddiaya göre sosyal medyadaki uygunsuz paylaşımları nedeniyle okul disiplin kuruluna sevk edildi.

Kurul, öğrencinin okulunun değiştirilmesine karar verdi ve öğrenci velisi Mahir C. (36) disiplin kurulu kararı tebliğ edilmek üzere okula davet edildi.

Bunun üzerine okula gelen Mahir C'nin, okul müdürü Mehmet Ali Karaavcı'yı darbettiği iddia edildi.

Başından yaralanan Karaavcı, ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Veli Mahir C. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Karaavcı'yı hastanede ziyaret eden Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Ali Musa Bina, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın düşündürücü olduğunu ifade etti.

Bina, "Müdür bey bir evrak tebliği yapacak, veli okula çağrılıyor, evrak tebliğ edilirken bir anda okul müdürüne saldırı gerçekleşiyor. İşin sadece fiziksel boyutu değil bir öğretmenin canını, emeğini sarf ettiği öğrencileriyle alakalı böyle bir pozisyonla karşı karşıya kalması, bir veliden böyle şiddet görmesi üzücü." dedi.

