İzmir'de okulun kazan dairesindeki patlama

İZMİR (AA) - İzmir Doğalgaz, Gaziemir ilçesindeki Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana gelen patlamanın, gaz sızıntısından değil, kazan için sıcak su devresindeki basınç yükselmesinden kaynaklandığını değerlendirdiklerini bildirdi.
Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden gelen ihbar üzerine acil müdahale ekibinin ilk olarak okulun gaz arzını kestiği belirtildi.
Testlerde kazan doğalgaz tesisatında herhangi bir deformasyon veya hasarın bulunmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Daha sonra bakım ekiplerince okulda ve kazan dairesi içerisinde lazerli gaz detektörleri ile yapılan kontrollerde de herhangi bir gaz kaçağına rastlanmadı. Patlayan kazan ve ısıtma tesisatı incelendiğinde, ortamda sadece kazan yanma gövdesi ve duman borularının sağlam kaldığı, kazan koruma sacı ve diğer ekipmanların patlama nedeniyle etrafa saçıldığı, ısıtma devresinde bulunan vanaların, pislik tutucuların, üç yollu vana ve su iletim borularının parçalandığı görülmüştür. Bodrum kattaki kazan dairesine uzak diğer odalarda 3 santimetreye yakın su birikintileri tespit edilmiştir. Bu incelemeler sonucunda patlamanın gaz sızıntısından değil kazan içi sıcak su devresindeki basınç yükselmesinden kaynaklandığı değerlendirilmiştir."
İzmir'in Gaziemir ilçesinde 6 Şubat'ta bir okulun kazan dairesinde meydana gelen patlamada, Halk Eğitim Merkezinin düzenlediği giyim kursuna katılan kursiyerlerden biri yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.
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