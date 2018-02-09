HABER

İzmir'de okulun kazan dairesindeki patlama

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 19:47 | Son Güncelleme

İzmir Doğalgaz'ın açıklamasından: - "Patlamanın gaz sızıntısından değil kazan içi sıcak su devresindeki basınç yükselmesinden kaynaklandığı değerlendirilmiştir"

İZMİR (AA) - İzmir Doğalgaz, Gaziemir ilçesindeki Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana gelen patlamanın, gaz sızıntısından değil, kazan için sıcak su devresindeki basınç yükselmesinden kaynaklandığını değerlendirdiklerini bildirdi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden gelen ihbar üzerine acil müdahale ekibinin ilk olarak okulun gaz arzını kestiği belirtildi.

Testlerde kazan doğalgaz tesisatında herhangi bir deformasyon veya hasarın bulunmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Daha sonra bakım ekiplerince okulda ve kazan dairesi içerisinde lazerli gaz detektörleri ile yapılan kontrollerde de herhangi bir gaz kaçağına rastlanmadı. Patlayan kazan ve ısıtma tesisatı incelendiğinde, ortamda sadece kazan yanma gövdesi ve duman borularının sağlam kaldığı, kazan koruma sacı ve diğer ekipmanların patlama nedeniyle etrafa saçıldığı, ısıtma devresinde bulunan vanaların, pislik tutucuların, üç yollu vana ve su iletim borularının parçalandığı görülmüştür. Bodrum kattaki kazan dairesine uzak diğer odalarda 3 santimetreye yakın su birikintileri tespit edilmiştir. Bu incelemeler sonucunda patlamanın gaz sızıntısından değil kazan içi sıcak su devresindeki basınç yükselmesinden kaynaklandığı değerlendirilmiştir."

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 6 Şubat'ta bir okulun kazan dairesinde meydana gelen patlamada, Halk Eğitim Merkezinin düzenlediği giyim kursuna katılan kursiyerlerden biri yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğalgaz kazan Okul patlama

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Tecavüze uğrayıp para için susmuştu! Korkunç olay

Tecavüze uğrayıp para için susmuştu! Korkunç olay

Dansöz 'çok iddialı' bulunduğu için sınır dışı ediliyor

Dansöz 'çok iddialı' bulunduğu için sınır dışı ediliyor

Cinsel birliktelik teklifiyle yaşlı adamı aldattı

Cinsel birliktelik teklifiyle yaşlı adamı aldattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Belediye personeline hizmet içi eğitim semineri

Belediye personeline hizmet içi eğitim semineri

Çeşme yaptırmak için yarıştılar

Çeşme yaptırmak için yarıştılar

Başkan teşkilata sigarayı bıraktırdı

Başkan teşkilata sigarayı bıraktırdı

Ünye’de doğalgaz zorunluluğu

Ünye’de doğalgaz zorunluluğu

Ali Çetinbaş: Bizde kadın, erkeklerle beraber cepheye gidip vatan için gözünü kırpmadan canını feda etmeye hazır bir neferdir

Ali Çetinbaş: Bizde kadın, erkeklerle beraber cepheye gidip vatan için gözünü kırpmadan canını feda etmeye hazır bir neferdir

TBMM Başkanvekili Aydın: “Türkiye’nin bekası terör örgütlerini kurutmaktan geçer”

TBMM Başkanvekili Aydın: “Türkiye’nin bekası terör örgütlerini kurutmaktan geçer”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.