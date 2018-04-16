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İzmir'de ölü Akdeniz foku bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 20:02 | Son Güncelleme

İzmir'de ölü Akdeniz foku bulundu

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında ölü Akdeniz foku bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sığacık kıyılarında denizde Akdeniz foku gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu ekibi, hayvanın öldüğünü tespit etti.

Ölüm sebebinin tespiti için Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürülen Akdeniz fokuna, Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Birincioğlu ve ekibi tarafından nekroskopi yapıldı.

Gazetecilere açıklama yapan Birincioğlu, hayvanın hastalık sonucu öldüğünü tespit ettiklerini ifade etti.

Birincioğlu, "Deri altı yağ dokusu tamamen kaybolmuş durumda. Bu da uzun zamandır hasta olduğunu gösteriyor. Bu hayvan bir anda ölmemiş uzun bir hastalık süreci geçirmiş." dedi.

- Nesli tehlike altında

Derneğin kurucu üyelerinden Cem Orkun Kıraç da fokta dışarıdan bir darbe ya da ateşli silah izine rastlanılmadığını belirterek, "Bu bir salgın hastalık olabilir mi, bu inceleniyor. Bu canlı türünden dünyada 700 tane kalmış. Kritik dereceden tehlikeye düştü derecesi. Türkiye’de 100 tane olduğunu biliyoruz." bilgisini paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
ADÜ akdeniz foku nesli tükenen veteriner

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