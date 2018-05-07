İzmir'de ölü yunus bulundu

Yunusun 2 metre 42 santimetre boyunda yaklaşık 270 kilogram olduğunu aktaran Birincioğlu, “Vücudunun birçok yerinde parazit tespit edildi. Ayrıca bağırsaklarda bol miktarda kıl kurdu benzeri parazitler, akciğerlerde de 5-8 santimetre uzunluğunda parazitler görüldü. Akciğer şişkin, kanamalı ve gaz ile doluydu. Ölüm nedeni solununum yetmezliği olarak değerlendirildi." dedi.

Nadide bir hayvanın kaybedilmesinden dolayı çok üzüldüğünü ifade eden Birincioğlu, şunları söyledi:

“Nekroskopilerden sonra şu sonuca varıyoruz, artık yunusların ve fokların ağlara takılarak ya da kayalara çarparak öldüğünü lütfen düşünmeyin. Bu kayalara ve ağlara gelen hayvanlar hasta oldukları için buraya geliyorlar. Onun için ağlara takılıyorlar. Bunların şu ana kadar derlediklerimiz üzerinden bir tedavi protokolü oluşturup bu hayvanlara, balıkların içerisine ilaçlar vererek bir çözüm üretebilir miyiz? Bu yola girmemiz lazım. Öldükten sonra bunları açıp teşhisleri koymak birinci aşama. Devamında da bir ortak organizasyonda da bu hastalıklara ilişkin tedavi yapmamız gerekir.”

