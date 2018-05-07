İzmir'de ölü yunus bulundu

İzmir’in Selçuk ilçesi Pamucak kıyalarında ölü olarak bulunan yunusa ADÜ Veteriner Fakültesi'nde nekroskopi yapıldı.
Pamucak kıyısında hareketsiz duran yunusu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlü yetkilileri yunusun öldüğünü tespit etti.
Ölüm sebebinin anlaşılması için Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesine götürülen yunusa, Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Birincioğlu ve ekibi tarafından nekroskopi yapıldı.
Gazetecilere açıklama yapan Birincioğlu, ilk incelemede hayvanın hastalık sonucunda öldüğünü tespit ettiklerini söyledi.
Yunusun 2 metre 42 santimetre boyunda yaklaşık 270 kilogram olduğunu aktaran Birincioğlu, “Vücudunun birçok yerinde parazit tespit edildi. Ayrıca bağırsaklarda bol miktarda kıl kurdu benzeri parazitler, akciğerlerde de 5-8 santimetre uzunluğunda parazitler görüldü. Akciğer şişkin, kanamalı ve gaz ile doluydu. Ölüm nedeni solununum yetmezliği olarak değerlendirildi." dedi.
Nadide bir hayvanın kaybedilmesinden dolayı çok üzüldüğünü ifade eden Birincioğlu, şunları söyledi:
“Nekroskopilerden sonra şu sonuca varıyoruz, artık yunusların ve fokların ağlara takılarak ya da kayalara çarparak öldüğünü lütfen düşünmeyin. Bu kayalara ve ağlara gelen hayvanlar hasta oldukları için buraya geliyorlar. Onun için ağlara takılıyorlar. Bunların şu ana kadar derlediklerimiz üzerinden bir tedavi protokolü oluşturup bu hayvanlara, balıkların içerisine ilaçlar vererek bir çözüm üretebilir miyiz? Bu yola girmemiz lazım. Öldükten sonra bunları açıp teşhisleri koymak birinci aşama. Devamında da bir ortak organizasyonda da bu hastalıklara ilişkin tedavi yapmamız gerekir.”
Soyadını değiştirmek isteyenlere müjde! Yargıtay'dan flaş ad ve soyad kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a jest
Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz
Cübbeli'nin sözleri kafa karıştırdı: Bunlar dururken...
Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu
FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi
Belgesel için gittiği kabilede evlendirildi
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum