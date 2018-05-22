HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İzmir'de organize suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 12:06 | Son Güncelleme

Karşıyaka'da kafe ve eğlence merkezi sahipleri üzerinde baskı kurarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 26 zanlı yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde silah zoruyla baskı kurdukları kafe ve eğlence merkezi sahiplerinden haksız ekonomik kazanç elde ettikleri iddia edilen 26 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Bostanlı semti ve çevresinde faaliyet gösteren bar, meyhane, kafe ile eğlence merkezlerine giderek iş yeri sahipleri üzerinde silahla baskı kuran bazı kişilerin ekonomik çıkar sağladıkları bilgisi üzerine soruşturma başlattı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin teknik ve fiziki takibinin ardından A.E'nin elebaşılığında bir suç örgütü oluşturulduğunun tespiti üzerine 33 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda örgütün elebaşıları A.E. ve H.E'nin de aralarında olduğu 26 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, bir kuru sıkı tabanca, bir pompalı av tüfeği, çok sayıda mermi ve senet ele geçirildi.

Şüphelilerin, silahlı adamlarıyla gittikleri iş yerlerinde cebir ve şiddet uygulayarak haksız kazanç elde ettikleri, yıldırma, korkutma ve sindirme ile piyasaya yüksek faizle borç verdikleri, çek-senet tahsilatı yaptıkları iddia edildi.

Zanlıların bu şekilde 50 kişiyi mağdur ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyete götürülürken firari 7 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

PARTNERDünyanın en güzel kızıDünyanın en güzel kızı
Yıkımı süren binalarda tehlikeye aldırmadan hurda topluyorlarYıkımı süren binalarda tehlikeye aldırmadan hurda topluyorlar
Düzce CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları Düzce CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çete İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi polis suç örgütü zanlı

En Çok Okunan Haberler

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Düzce CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Düzce CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Osmaniye CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Osmaniye CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Kilis CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Kilis CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Karabük CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Karabük CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Yalova CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Yalova CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.