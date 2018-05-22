İzmir'de organize suç örgütü operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde silah zoruyla baskı kurdukları kafe ve eğlence merkezi sahiplerinden haksız ekonomik kazanç elde ettikleri iddia edilen 26 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Bostanlı semti ve çevresinde faaliyet gösteren bar, meyhane, kafe ile eğlence merkezlerine giderek iş yeri sahipleri üzerinde silahla baskı kuran bazı kişilerin ekonomik çıkar sağladıkları bilgisi üzerine soruşturma başlattı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin teknik ve fiziki takibinin ardından A.E'nin elebaşılığında bir suç örgütü oluşturulduğunun tespiti üzerine 33 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda örgütün elebaşıları A.E. ve H.E'nin de aralarında olduğu 26 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, bir kuru sıkı tabanca, bir pompalı av tüfeği, çok sayıda mermi ve senet ele geçirildi.

Şüphelilerin, silahlı adamlarıyla gittikleri iş yerlerinde cebir ve şiddet uygulayarak haksız kazanç elde ettikleri, yıldırma, korkutma ve sindirme ile piyasaya yüksek faizle borç verdikleri, çek-senet tahsilatı yaptıkları iddia edildi.

Zanlıların bu şekilde 50 kişiyi mağdur ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyete götürülürken firari 7 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

