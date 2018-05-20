İzmir'de orman yangını

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 dekarlık alan zarar gördü.
Ataköy Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 1 helikopter ve 1 uçakla müdahale edildi.
Kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 2 dekarlık alanda zarar oluştu.
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