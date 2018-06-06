İzmir'de orman yangını

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 15 dekarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Görece mevkisindeki çamlık bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, 1 amfibik söndürme uçağı, 2 yangın söndürme helikopteri, 6 arazöz ile orman muhafaza ekipleri müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 15 dekarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

