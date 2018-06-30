İzmir'de orman yangını

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangında, 3 hektar ormanlık alan ile meyve bahçesi zarar gördü.
Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Uzundere Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana ve çevredeki meyve bahçelerine sıçradı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 14 arazöz ve 70 kişilik söndürme ekibinin yanı sıra İzmir Büyükşehir ve Ödemiş Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ederken, 3 hektar ormanlık alan ile çevredeki meyve bahçelerinin zarar gördüğü öğrenildi.
Uzundere Mahallesi sakinlerinden Hasan Palaz, yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz bir bilgi edinemediklerini belirterek, çok sayıda meyve ağacına zarar veren alevlerin bazı evlere 50-60 metre kadar yaklaştığını söyledi.
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