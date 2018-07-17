İzmir'de orman yangını

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Lütuflar köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayıldı.
Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 10 helikopter, 4 uçak ve 30 arazözle müdahale ediliyor.
Manisa Orman İşletme Müdürlüğünün de takviye ekip gönderdiği yangının kuzey cephesi kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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