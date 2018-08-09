İzmir'de ormanlık alanda hint keneviri operasyonu

Faruk ÇARK / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Kiraz ilçesindeki iki mahallede gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 bin 819 kök hint keneviri ele geçirildi.
Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınoluk ve Çavuş Deresi mahallelerindeki ormanlık alanlarda, hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları çalışmada, her iki mahallede toplam 2 bin 819 kök hint keneviri bitkisi ele geçirdi.
Jandarma, imha edilen hint kenevirlerinin kim ya da kimler tarafından ekildiğini belirlemek için çalışma başlattı.
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